Житель Ровно собирался выехать за границу и отказался от повестки — что решил суд

Военный выписывает мужчине повестку. Фото иллюстративное: gsminfo.com.ua

В Ровенской области мужчина пришел в ТЦК, чтобы получить документы для выезда за границу. Военнообязанный считал, что уже достиг непризывного возраста, но ему вручили повестку.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда Ровенской области, который вынесли в пятницу, 10 мая.

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Что известно о нарушении

Ограниченно годным для службы в армии фигуранта признали еще в июне 2023 года. В сентябре 2023 года ему вручили "боевую" повестку с требованием прийти в ТЦК для отправки в учебный центр, однако подсудимый от повестки категорически отказался. Такое решение он объяснил своим "непризывным возрастом". Обвиняемый был уверен, что может выехать за пределы Украины, так как из-за возраста его уже не имеют права мобилизовать. В миграционной службе его направили за согласованием с военкоматом, но представители ТЦК отправили мужчину на прохождение ВВК.

После возбуждения уголовного производства фигурант проконсультировался с юристами и понял, что ошибался.

"В настоящий момент не отказывается от прохождения службы и в случае, когда ему снова вручат повестку, будет готов проходить службу в составе ВСУ. В совершенном искренне раскаивается", — говорится в материалах суда.

Нарушителя сначала приговорили к трем годам лишения свободы, однако затем это наказание заменили на один год условного срока.

Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, который дважды уклонился от мобилизации. Военнообязанный заявил, что для него важнее финансово помогать сестре, которая сама воспитывает троих детей, чем защищать Украину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что 29-летний житель Черкасской области отказался получать повестку от уполномоченного лица, хотя его предупредили о последствиях невыполнения обязательства, и не явился в ТЦК. Нарушителя приговорили к трем годам лишения свободы.