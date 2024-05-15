Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Житель Ровно собирался выехать за границу и отказался от повестки — что решил суд arrow

Житель Ровно собирался выехать за границу и отказался от повестки — что решил суд

15 мая 2024 01:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Житель Ровно собирался выехать за границу и отказался от повестки — что решил суд
Военный выписывает мужчине повестку. Фото иллюстративное: gsminfo.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Ровенской области мужчина пришел в ТЦК, чтобы получить документы для выезда за границу. Военнообязанный считал, что уже достиг непризывного возраста, но ему вручили повестку.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда Ровенской области, который вынесли в пятницу, 10 мая.

Читайте также:

Что известно о нарушении

Ограниченно годным для службы в армии фигуранта признали еще в июне 2023 года. В сентябре 2023 года ему вручили "боевую" повестку с требованием прийти в ТЦК для отправки в учебный центр, однако подсудимый от повестки категорически отказался. Такое решение он объяснил своим "непризывным возрастом". Обвиняемый был уверен, что может выехать за пределы Украины, так как из-за возраста его уже не имеют права мобилизовать. В миграционной службе его направили за согласованием с военкоматом, но представители ТЦК отправили мужчину на прохождение ВВК.

После возбуждения уголовного производства фигурант проконсультировался с юристами и понял, что ошибался.

"В настоящий момент не отказывается от прохождения службы и в случае, когда ему снова вручат повестку, будет готов проходить службу в составе ВСУ. В совершенном искренне раскаивается", — говорится в материалах суда.

Нарушителя сначала приговорили к трем годам лишения свободы, однако затем это наказание заменили на один год условного срока.

Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, который дважды уклонился от мобилизации. Военнообязанный заявил, что для него важнее финансово помогать сестре, которая сама воспитывает троих детей, чем защищать Украину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что 29-летний житель Черкасской области отказался получать повестку от уполномоченного лица, хотя его предупредили о последствиях невыполнения обязательства, и не явился в ТЦК. Нарушителя приговорили к трем годам лишения свободы.

суд
Ровно
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников