Житель Рівного збирався виїхати за кордон та відмовився від повістки — що вирішив суд

Військовий виписує чоловіку повістку. Фото ілюстративне: gsminfo.com.ua

У Рівненській області чоловік прийшов до ТЦК, аби отримати документи для виїзду за кордон. Військовозобов'язаний вважав, що вже досяг непризовного віку, але йому вручили повістку.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду Рівненської області, який ухвалили в п'ятницю, 10 травня.

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Що відомо про порушення

Обмежено придатним до служби в армії фігуранта визнали ще в червні 2023 року. У вересні 2023 року йому вручили "бойову" повістку з вимогою прийти до ТЦК для відправлення до навчального центру, однак підсудний від повістки категорично відмовився. Таке рішення він пояснив своїм "непризовним віком". Обвинувачений був впевнений, що може виїхати за межі України, оскільки через вік його вже не мають права мобілізувати. У міграційній службі його спрямували за погодженням до військкомату, але представники ТЦК відправили чоловіка на проходження ВЛК.

Після порушення кримінального провадження фігурант проконсультувався з юристами та зрозумів, що помилятися.

"У даний момент не відмовляється від проходження служби, і у випадку, коли йому знову вручать повістку, буде готовий проходити службу у складі ЗСУ. У вчиненому щиро розкаюється", — йдеться в матеріалах суду.

Порушника спочатку засудили до трьох років позбавлення волі, однак потім це покарання замінили на один рік умовного строку.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок чоловіку, який двічі ухилився від мобілізації. Військовозобов'язаний заявив, що для нього важливіше фінансово допомагати сестрі, яка сама виховує трьох дітей, ніж захищати Україну. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли про те, що 29-річний житель Черкаської області відмовився отримувати повістку від уповноваженої особи, хоча його попередили про наслідки невиконання зобов'язання, та не з'явився до ТЦК. Порушника засудили до трьох років позбавлення волі.