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Жительница Винницкой области заявила, что ее сына похитили работники ТЦК

26 апреля 2024 04:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Винницкой области насильственно мобилизовали 21-летнего молодого человека
Рабочие ТЦК общаются с мужчиной на улице. Фото иллюстративное: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Винницкой области насильственно мобилизовали 21-летнего молодого человека. Работники ТЦК отправили его на медкомиссию, а затем в воинскую часть.

Об этом сообщает интернет-издание "20 минут", ссылаясь на интервью с матерью задержанного.

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По словам женщины, сотрудники ТЦК схватили ее сына в городе Тульчин. И сейчас он находится в воинской части Винницкой области.

"Последний раз мать говорила с сыном в воскресенье, около 10 утра. Разговор был короткий: парень лишь смог сообщить, что в понедельник, 22 апреля, он должен был принять присягу, а дальше его отправят на войну", — пишет "20 минут".

Женщина обратилась в полицию и написала заявление о похищении сына. Это подтвердили в Нацполиции Винницкой области.

"В ходе проверки информации полицейские установили, что в соответствии с приказом Тульчинского ТЦК сын заявительницы призван и направлен в одну из воинских частей для прохождения службы", — сообщила пресс-секретарь ГУНП области Зарина Маевская.

Известно, что у мужчины было временное удостоверение военнообязанного — он получил его во время постановки на военный учет в местном военкомате. Но срочную службу житель Винницкой области не проходил. Был признан непригодным к службе в мирное время и ограничен пригодным в военное время.

Напомним, в Закарпатской области мужчине вручили повестку, однако он написал заявление об отказе от мобилизации. Поэтому закарпатца привлекли к ответственности.

Напомним, 24 апреля Минобороны Украины разъяснило, кто получит отсрочку от мобилизации по новому закону.

война
полиция
Винницкая область
мобилизация
ТЦК и СП

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