У Міноборони відповіли, чи будуть ТЦК вручати військовозобов'язаним повістки за кордоном

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Ілюстративне фото: соцмережі

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не будуть працювати за кордоном. Водночас вручення повісток військовозобов'язаним за межами України є нереальним.

Про це заявив прессекретар Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода у четвер, 25 квітня.

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Вручення повісток за кордоном

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це виглядає доволі нереальним", — зазначив Лазуткін.

Однак після набуття чинності закону про мобілізацію чоловіки призовного віку в Україні і за кордоном матимуть 60 днів для оновлення військово-облікових даних, зокрема і через електронний кабінет.

У речника Міноборони запитали, чи означає це, що чоловікам не потрібно повертатися в Україну, аби оновити дані.

"Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це в консульських установах, а також через електронний кабінет", — відповів він.

Лазуткін додав, що запуск електронного кабінету призовника планується вже у червні цього року.

Раніше адвокат Микола Максимов розповів, яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів.

Також дослідники Texty.org вважають, що ТЦК та СП не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані.