Робітники ТЦК спілкуються з чоловіком на вулиці. Фото ілюстративне: скриншот відео

На Вінниччині насильно мобілізували 21-річного молодого чоловіка. Працівники ТЦК відправили його на медкомісію, а потім — до військової частини.

Про це повідомляє інтернет-видання "20 хвилин", посилаючись на інтерв'ю з матір'ю затриманого.

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За словами жінки, робітники ТЦК схопили її сина у місті Тульчин. І зараз він перебуває у військовій частини на Вінниччині.

"З сином матір востаннє змогла поговорити в неділю, близько 10-ї ранку. Розмова була коротка: хлопець лише зміг повідомити, що в понеділок, 22 квітня, він мав скласти присягу, а далі його відправлять на війну", — пише "20 хвилин".

Жінка звернулась в поліцію та написала заяву про викрадення сина. Це підтвердили у Нацполіції Вінницької області.

"Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що відповідно до наказу Тульчинського ТЦК сина заявниці призвано та направлено до однією з військових частин для проходження служби", — повідомила речниця речниця ГУНП області Заріна Маєвська.

Відомо, що у чоловіка було тимчасове посвідчення військовозобов'язаного — він отримав його, коли ставав на військовий облік у місцевому військкоматі. Але строкову службу житель Вінниччини не проходив. Був визнаний непридатним до служби в мирний час і обмежено придатним у воєнний.

Нагадаємо, у Закарпатській області чоловіку вручили повістку, однак він написав заяву на відмову від мобілізації. Через це закарпатця притягли до відповідальності.

Нагадаємо, 24 квітня Міноборони України роз'яснило, хто отримає відстрочку від мобілізації згідно з новим законом.