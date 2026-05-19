Жорин объяснил, как уменьшить потребность в мобилизации в Украине

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что Украина никуда не денется от мобилизации. В то же время можно повысить качество несения службы, что приведет к меньшей потребности в необходимости пополнения личного состава.

Как уменьшить потребность в войске в ВСУ

Во время интервью ведущий отметил, что по словам Жорина, человек должен быть два месяца на передовых, после чего необходима ротация. В связи с этим возник вопрос, не означает ли это, что мобилизацию надо усиливать.

В ответ Жорин отметил, что пока идет война, Украина будет вынуждена проводить мобилизацию. По состоянию на сегодня, учитывая масштаб войны, перейти на контрактную армию и опираться исключительно на нее не получится.

По его словам, когда речь идет о мобилизации, то на самом деле в этом вопросе надо думать о людях. Это в свою очередь приведет к меньшим потерям и потребности в наполнении войска.

"Я считаю, что за счет модернизации внутри войска, за счет лучшей подготовки личного состава, повышение качества их обеспечения, повышение технологического уровня их подразделения, мы достигнем того, что уменьшим потери личного состава, за счет чего мы автоматически будем иметь меньшую потребность в этом личном составе", — сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Он отметил, что на мобилизацию обращают внимание все. В то же время Жорин задался вопросом, обращают ли люди внимание на причины, почему она нужна мобилизации в таком количестве и вообще нужна ли она.

Военный объяснил, что надо находить решения, в том числе в повышении качества несения службы бойцами, чтобы они получали меньше ранений. По его мнению, здесь есть над чем работать и что можно сделать, чтобы уменьшить ранения.

Еще один фактор заключается в том, что надо вернуть опыт в армию и государственные институты.

"Далее это, безусловно, возвращение доверия к армии, к государственным институтам, над которым тоже надо работать. Потому что человеку сегодня достаточно сложно для себя ответить: "А ради чего?" Мы же видим всю эту коррупционную историю, которая происходит. Такого желания все меньше. Если у военного уже возможности нет, то гражданский себе думает: "А зачем мне?" Даже я от военного слышу, что ему не нравится все, что происходит в тылу, и что он иногда не понимает, ради чего он воюет", — резюмировал Жорин.

