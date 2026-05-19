Жорін пояснив, як зменшити потребу у мобілізацію в Україні

Максим Жорін.

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що Україна нікуди не дінеться від мобілізації. Водночас можна підвищити якість несення служби, що призведе до меншої потреби у необхідності поповнення особового складу.

Жорін сказав і інтерв'ю "Апострофу".

Як зменшити потребу у війську в ЗСУ

Під час інтерв'ю ведучий зазначив, що за словами Жоріна, людина має бути два місяці на передові, після чого необхідна ротація. У зв'язку з цим виникло питання, чи не означає це, що мобілізацію треба посилювати.

У відповідь Жорін зазначив, що поки йде війна, Україна буде вимушена проводити мобілізацію. Станом на сьогодні, враховуючи масштаб війни, перейти на контрактну армії і спиратись виключно на неї не вийде.

За його словами, коли мова йде про мобілізацію, то насправді в цьому питанні треба думати про людей. Це у свою чергу призведе до менших втрат та потребі у наповнені війська.

"Я вважаю, що за рахунок модернізації всередині війська, за рахунок кращої підготовки особового складу, підвищення якості їхнього забезпечення, підвищення технологічного рівня їхнього підрозділу, ми досягнемо того, що зменшимо втрати особового складу, за рахунок чого ми автоматично будемо мати меншу потребу в цьому особовому складі", — сказав заступник командира Третього армійського корпусу.

Він зазначив, що на мобілізацію звертають увагу всі. Водночас Жорін задався питанням, чи звертають люди увагу на причини, чому вона потрібна мобілізації в такій кількості і чи взагалі потрібна вона.

Військовий пояснив, що треба знаходити рішення, в тому числі в підвищенні якості несення служби бійцями, щоб вони отримували менше поранень. На його думку, тут є багато над чим працювати і що можна зробити, щоб зменшити поранення.

Ще один фактор полягає у тому, що треба повернути досвіду до армії і державних інституцій.

"Далі це, безумовно, повернення довіри до армії, до державних інституцій, над яким теж треба працювати. Тому що людині сьогодні досить складно для себе відповісти: "А заради чого?" Ми ж бачимо всю цю корупційну історію, яка відбувається. Такого бажання все менше. Якщо у військового вже можливості немає, то цивільний собі думає: "А навіщо мені?" Навіть я від військового чую, що йому не подобається все, що відбувається в тилу, і що він інколи не розуміє, заради чого він воює", — резюмував Жорін.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно Жорін сказав, що перебування військових на позиціях по 100-200 днів є абсолютно ненормальним. Водночас він не вірить, що в Україні вдасться досягти граничний термін у 15 днів.

Також нещодавно ми писали, що на думку Максима Жоріна, проблему з СЗЧ можна вирішити лише через системний аналіз. На його думку, більш жорстке покарання нічого не змінить.