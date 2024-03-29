Жорин рассказал, что поможет украинцам побороть страх перед мобилизацией

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: dialog.ua

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Однако с каждым днем все больше схем для уклонения призывников от службы, поскольку у граждан есть страх.

Эту ситуацию прокомментировал экс-командир полка "Азов", заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram в пятницу, 29 марта.

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"Люди боятся идти в армию, потому что уверенности в системе отбора, подготовки, распределения задач нет. Вдобавок, истерия вокруг мобилизации создала кучу стереотипов и несуществующих опасностей, из-за которых люди стали бояться еще больше", — написал он.

Жорин подчеркнул, что процесс подготовки не должен начинаться с момента попадания в армию — он должен проводиться для всего гражданского населения, поскольку мы живем в условиях войны.

"В таких условиях каждый должен быть подготовлен и обучен. Плюс на этом этапе мы сможем побороть часть страхов перед войском и службой", — отметил военный.

По его мнению, армии необходим "нормальный учет", чтобы страна могла мобилизовать тех, кого нужно, а не тех, кого удалось поймать.

Он считает, что людей нужно применять в соответствии с их возможностями и знаниями.

"Ну и "мобилизованным" должно быть все общество — кто непосредственно для участия в боевых действиях, кто для помощи. Но абсолютно все должны работать на победу", — добавил Жорин.

Скриншот поста Жорина

Напомним, Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации. Их было более четырех тысяч.

Также мы писали, что в Верховной Раде отклонили поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.