Жорин высказался о мобилизации женщин

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Пока рано говорить о мобилизации женщин. Сейчас Украина еще не использовала весь мобилизационный потенциал мужчин.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram в четверг, 13 ноября.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Жорин о мобилизации женщин

Он отметил, что мобилизация женщин будет свидетельствовать о критическом состоянии страны.

По словам Жорина, серьезно рассматривать этот вопрос можно будет только после снижения мобилизационного возраста для мужчин и полного использования всех других возможностей привлечения мужской части населения в армию.

"Мы, конечно, имеем очень сложную ситуацию на фронте. И создать здоровую мотивацию и условия для желающих идти в армию женщин — вполне правильно. Однако необходимости объявлять обязательную мобилизацию женщин я точно сейчас не вижу, это абсолютно неадекватно. Надеюсь, и не увижу никогда", — добавил военный.

Напомним, что, согласно действующему законодательству Украины, женщины могут присоединиться в ряды Сил обороны только на добровольной основе. Однако, некоторые категории женщин обязаны проходить воинский учет.

А, по заявлению нардепа Юрия Здебского, в Украине существует механизм привлечения женщин в армию. А еще этот вопрос постоянно в поле зрения депутатов, хотя сейчас не на повестке дня.