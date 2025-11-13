Відео
Жорін відповів, чи є потреба у мобілізації жінок

Жорін відповів, чи є потреба у мобілізації жінок

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 23:59
Оновлено: 00:03
Жорін висловився про мобілізацію жінок
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Поки що зарано говорити про мобілізацію жінок. Наразі Україна ще не використала весь мобілізаційний потенціал чоловіків.

Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram у четвер, 13 листопада.

Жорін відповів, чи є потреба у мобілізації жінок - фото 1
Пост Жоріна. Фото: скриншот

Жорін про мобілізацію жінок

Він зазначив, що мобілізація жінок свідчитиме про критичний стан країни.

За словами Жоріна, серйозно розглядати це питання можна буде лише після зниження мобілізаційного віку для чоловіків та повного використання всіх інших можливостей залучення чоловічої частини населення до війська.

"Ми, звісно, маємо дуже складну ситуацію на фронті. І створити здорову мотивацію та умови для бажаючих йти в армію жінок — цілком правильно. Проте потреби оголошувати обовʼязкову мобілізацію жінок я точно зараз не бачу, це абсолютно неадекватно. Сподіваюсь, і не побачу ніколи", — додав військовий.

Нагадаємо, що, згідно із чинним законодавством України, жінки можуть приєднатися до лав Сил оборони лише на добровільній основі. Проте, деякі категорії жінок зобов'язані проходити військовий облік. 

А, за заявою нардепа Юрія Здебського, в Україні існує механізм залучення жінок до армії. А ще це питання постійно у полі зору депутатів, хоча зараз не на порядку денному.

жінки армія мобілізація війна в Україні війна Максим Жорін
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
