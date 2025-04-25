На воинский учет в Украине должны становиться подростки уже с 16 лет

Оформление документов военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Вопрос постановки на воинский учет в Украине в рамках всеобщей мобилизации имеет важное значение для всех военнообязанных. Надо иметь в виду, что законом определена регистрация мужчин в ТЦК начиная с 16-летнего возраста (в год достижения 17 лет).

О нюансах оформления подростков в ТЦК сообщает NV.

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Как регистрируют 16-летних в ТЦК

Для регистрации необходимо обратиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки по месту жительства, предоставить персональные данные, пройти медицинское обследование и военно-врачебную комиссию (ВВК).

С 17 лет мужчины получают статус призывников. С 18 до 27 лет проводится призыв на военную службу. После прохождения военной службы по призыву или обучения на военной кафедре или в военном учебном заведении (ВУЗе) мужчины становятся военнообязанными и будут переведены в запас.

Кроме того, смена места жительства (город, область, выезд за границу) требует обязательной регистрации в ТЦК по новому адресу в течение семи дней. При переезде за границу необходимо обратиться в дипломатическую службу Украины.

Женщины также подлежат воинскому учету. Данные для регистрации предоставляются высшим учебным заведением (ВУЗом) в ТЦК, на территории которого находится учебное заведение. Женщины получают временное удостоверение и становятся на учет в ТЦК по месту жительства.

Напомним, мы сообщали, когда решение военно-врачебной комиссии могут отменить.

Также мы информировали, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.