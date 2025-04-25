На військовий облік в Україні повинні ставати підлітки вже з 16 років

Оформлення документів військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Питання постановки на військовий облік в Україні в рамках загальної мобілізації має важливе значення для всіх військовозобов'язаних. Треба мати на увазі, що законом визначена реєстрація чоловіків у ТЦК починаючи з 16-річного віку (у рік досягнення 17 років).

Про нюанси оформлення підлітків у ТЦК повідомляє NV.

Реклама

Читайте також:

Як реєструють 16-річних у ТЦК

Для реєстрації необхідно звернутися до територіального центру комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання, надати персональні дані, пройти медичне обстеження та військово-лікарську комісію (ВЛК).

З 17 років чоловіки отримують статус призовників. З 18 до 27 років проводиться призов на військову службу. Після проходження військової служби за призовом або навчання на військовій кафедрі чи у військовому навчальному закладі (ВНЗ) чоловіки стають військовозобов'язаними та будуть переведені в запас.

Крім того, зміна місця проживання (місто, область, виїзд за кордон) вимагає обов'язкової реєстрації в ТЦК за новою адресою протягом семи днів. При переїзді за кордон необхідно звернутися до дипломатичної служби України.

Жінки також підлягають військовому обліку. Дані для реєстрації надаються вищим навчальним закладом (ВНЗ) до ТЦК, на території якого знаходиться навчальний заклад. Жінки отримують тимчасове посвідчення та стають на облік в ТЦК за місцем проживання.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли рішення військово-лікарської комісії можуть скасувати.

Також ми інформували, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.