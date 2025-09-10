Изменение типа отсрочки — можно ли изменить бронь на отсрочку

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если гражданин хочет изменить бронирование от мобилизации на отсрочку по другой причине, он может сделать это автоматически. Но иногда в территориальных центрах комплектования требуют, чтобы гражданин сначала отменил бронирование на работе.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Бронь и отсрочка

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование на работе.

Мужчина поинтересовался, может ли он изменить бронирование на отсрочку (инвалидность ребенка, недавно установлена) по просьбе предприятия, чтобы можно было забронировать другого работника.

"Да, это возможно, но сначала придется обратиться к работодателю с заявлением об аннулировании бронирования", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что, скорее всего, комиссия в ТЦК откажет в предоставлении отсрочки при наличии уже действующего бронирования.

Решающей является позиция ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что в такой ситуации все будет зависеть от позиции территориального центра комплектования.

"Некоторые ТЦК меняют основание для отсрочки автоматически. Некоторые требуют, чтобы гражданин обращался в ТЦК уже с отмененным бронированием", — подчеркнул Дерий.

Поэтому, отметил юрист, возможно, придется обратиться к руководителю предприятия с уведомлением о том, что он имеет право на отсрочку по пункту 5, а руководитель в свою очередь аннулирует бронирование через "Дію".

