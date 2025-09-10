Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Изменение бронирования на отсрочку — как это сделать

Изменение бронирования на отсрочку — как это сделать

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 20:00
Изменение типа отсрочки — можно ли изменить бронь на отсрочку
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если гражданин хочет изменить бронирование от мобилизации на отсрочку по другой причине, он может сделать это автоматически. Но иногда в территориальных центрах комплектования требуют, чтобы гражданин сначала отменил бронирование на работе.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Бронь и отсрочка

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование на работе.

Мужчина поинтересовался, может ли он изменить бронирование на отсрочку (инвалидность ребенка, недавно установлена) по просьбе предприятия, чтобы можно было забронировать другого работника.

"Да, это возможно, но сначала придется обратиться к работодателю с заявлением об аннулировании бронирования", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что, скорее всего, комиссия в ТЦК откажет в предоставлении отсрочки при наличии уже действующего бронирования.

Решающей является позиция ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил, что в такой ситуации все будет зависеть от позиции территориального центра комплектования.

"Некоторые ТЦК меняют основание для отсрочки автоматически. Некоторые требуют, чтобы гражданин обращался в ТЦК уже с отмененным бронированием", — подчеркнул Дерий.

Поэтому, отметил юрист, возможно, придется обратиться к руководителю предприятия с уведомлением о том, что он имеет право на отсрочку по пункту 5, а руководитель в свою очередь аннулирует бронирование через "Дію".

Напомним, мы ранее писали о том, как быстро ТЦК аннулирует отсрочку после смены работы.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить одну отсрочку вместо другой автоматически.

работа бронирование отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации