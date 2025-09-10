Відео
Зміна бронювання на відстрочку — як це зробити

Зміна бронювання на відстрочку — як це зробити

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 20:00
Зміна типу відстрочки — чи можна змінити бронь на відстрочку
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо громадянин хоче змінити бронювання від мобілізації на відстрочку з іншої причини, він може зробити це автоматично. Але іноді в територіальних центрах комплектування вимагають, щоб громадянин спочатку скасував бронювання на роботі.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Бронь і відстрочка

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання на роботі.

Чоловік поцікавився, чи може він змінити бронювання на відстрочку (інвалідність дитини, нещодавно встановлена) на прохання підприємства, щоб можна було забронювати іншого працівника.

"Так, це можливо, але спочатку прийдеться звернутись до роботодавця із заявою про анулювання бронювання", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що, скоріш за все, комісія в ТЦК відмовить у наданні відстрочки за наявності вже діючого бронювання.

Вирішальною є позиція ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, зазначив, що у такій ситуації все залежатиме від позиції територіального центру комплектування.

"Деякі ТЦК змінюють підставу для відстрочки автоматично. Деякі вимагають, щоб громадянин звертався до ТЦК вже зі скасованим бронюванням", — підкреслив Дерій.

Тож, наголосив юрист, можливо, доведеться звернутися до керівника підприємства з повідомлення про те, що він має право на відстрочку по пункту 5, а керівник в свою чергу анулює бронювання через "Дію".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як швидко ТЦК анулює відстрочку після зміни роботи.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити одну відстрочку замість іншої автоматично.

робота бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
