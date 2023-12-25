Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Изменение правил мобилизации — чего ожидать в 2024 году в случае уклонения от призыва arrow

Изменение правил мобилизации — чего ожидать в 2024 году в случае уклонения от призыва

25 декабря 2023 20:23
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Изменение правил мобилизации — чего ожидать в 2024 году в случае уклонения от призыва
Военный и мужчины, идущие в военкомат. Иллюстративное фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В украинском правительстве разрабатывают новый мобилизационный законопроект, который кардинально может изменить правила проведения общей мобилизации. Его основная цель – изменить парадигму, чтобы призыв не воспринимали как наказание.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в комментарии "Суспільному мовленню".

Читайте также:

Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации

"Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну. Фокус не на том, как наказать человека, какие категории ограничений будут введены - это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — сказал он.

Он также добавил, что правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. В настоящее время рассматриваются технические решения о том, как известить их о необходимости прийти в ТЦК СП.

Изменения, которые могут быть в новом законе:

  • введение четких правил для уклонистов — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;
  • расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;
  • улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

"Я вообще положительно на все смотрю. Считаю, людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого. Во-вторых, это моя задача сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить к защите страны необходимое количество людей", — сообщил Умеров.

Отметим, что окончательный вид нового законопроекта о мобилизации примет только Верховная Рада.

Напомним, что сегодня Кабмин должен был внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации 500 тыс. военных. Также, как заявил нардеп Вадим Ивченко, украинцев за границей, не вставших на учет в ТЦК, ограничат в правах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме