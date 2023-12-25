Изменение правил мобилизации — чего ожидать в 2024 году в случае уклонения от призыва

Военный и мужчины, идущие в военкомат. Иллюстративное фото: УНИАН

В украинском правительстве разрабатывают новый мобилизационный законопроект, который кардинально может изменить правила проведения общей мобилизации. Его основная цель – изменить парадигму, чтобы призыв не воспринимали как наказание.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в комментарии "Суспільному мовленню".

Читайте также:

Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации

"Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну. Фокус не на том, как наказать человека, какие категории ограничений будут введены - это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — сказал он.

Он также добавил, что правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. В настоящее время рассматриваются технические решения о том, как известить их о необходимости прийти в ТЦК СП.

Изменения, которые могут быть в новом законе:

введение четких правил для уклонистов — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;

расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;

улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

"Я вообще положительно на все смотрю. Считаю, людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого. Во-вторых, это моя задача сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить к защите страны необходимое количество людей", — сообщил Умеров.

Отметим, что окончательный вид нового законопроекта о мобилизации примет только Верховная Рада.

Напомним, что сегодня Кабмин должен был внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации 500 тыс. военных. Также, как заявил нардеп Вадим Ивченко, украинцев за границей, не вставших на учет в ТЦК, ограничат в правах.