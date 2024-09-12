ВОС, военно-учетная специальность – изменение ВОС – можно ли изменить ВОС дистанционно

Смена военно-учетной специальности — нужно ли ехать в ТЦК
Если у военнообязанного гражданина изменилась военно-учетная специальность, то он должен внести эти данные в документы. В случае наличия электронного военно-учетного документа, изменить данные можно дистанционно, без визита в ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бумажный и электронный документы
В Украине в 2024 году был введен новый военно-учетный документ – электронный военный билет.
Согласно изменениям в действующем законодательстве он приобрел одинаковую юридическую силу с традиционным бумажным военно-учетным документом.
Как внести изменения в ВУД
Но несмотря на наличие электронного военно-учетного документа, изменения личных данных военнообязанного/резервиста — в частности, изменение военно-учетной специальности — должны вноситься и в бумажный документ.
Поэтому гражданину в случае смены военной специальности придется посетить территориальный центр комплектования для внесения обновленных данных в бумажный документ.
Если у военнообязанного есть только электронный ВУД, то это можно сделать дистанционно, средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и Единого государственного веб-портала электронных услуг.
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