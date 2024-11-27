Новые правила бронирования 2024 — как получить отсрочку учителям

Учитель начальных классов. Фото: НУШ

В Украине с 1 декабря 2024 года изменятся правила бронирования военнообязанных граждан. Правительство приняло соответствующие критерии, которые должны быть соблюдены, чтобы граждане получили бронирование, в частности, речь идет, что у бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тысяч гривен. Однако учителя в образовательных учреждениях не имеют таких заработных плат.

Могут ли педагоги рассчитывать на отсрочку от мобилизации ввиду новых правил, объяснил адвокат Дмитрий Дончак.

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Имеют ли педагоги право на отсрочку

Адвокат объясняет, что в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" пункт 2 части 3 статьи 23 трактует, что не подлежат мобилизации военнообязанные, научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научная степень и педагогические работники учреждений общего среднего образования

Однако это возможно при условии, что они работают соответственно в учреждениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

"Это достаточно четкая и однозначная норма, для отсрочки необходимо предоставить доказательства работы учителем в учреждении общего среднего образования, и доказательства о размере ставки (не менее 0,75). Никаких требований по размеру зарплаты нет. Таким образом, даже работая на минимальную зарплату, Вы все равно будете подпадать под условия для получения отсрочки", — пояснил адвокат.

Несмотря на это, такая отсрочка не предоставляется автоматически, поэтому учителям, которые работают на ставку 0,75 и желают получить отсрочку, должны собрать пакет документов и обратиться с заявлением об отсрочке в свои ТЦК и СП.

Кого касается требование о зарплате выше 20 тысяч гривен

Отсрочка при зарплате от 20 тысяч гривен — это условие для бронирования на критических предприятиях. Раньше там бронировали работников "по факту", однако с 1 декабря введут дополнительные требования.

"В постановлении КМУ "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" от 22.11.2024 г. №1332 указано: не может быть забронирован работник, если ему начислена заработная плата за каждый месяц последнего отчетного периода (квартал) ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5. Сейчас это составляет 20 тыс. грн", — пояснил адвокат.

Адвокат подчеркнул, что отсрочка и бронирование — это разные вещи, поэтому педагогам, имеющим заработную плату ниже 20 тысяч гривен, не стоит волноваться, ведь в ТЦК и СП учитывают наличие ставки, а не сумму заработка.

Напомним, некоторые работники критических предприятий все равно могут не получить бронирование . Также юристы объяснили, как действовать, если данные в "Резерв+" и в удостоверении отсрочки отличаются, и может ли это стать основанием для отмены.