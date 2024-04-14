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Изменения в мобилизации для лиц с инвалидностью — объяснение адвоката

14 апреля 2024 22:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Изменения в мобилизации для лиц с инвалидностью - объяснение адвоката
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В частности, были внесены изменения, касающиеся мобилизации лиц с инвалидностью, вызвавшие множество обсуждений и вопросов среди граждан. Мобилизация людей с инвалидностью возможна только по их согласию и только по контракту.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин на своей странице в YouTube.

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В июне 2022 года украинские нардепы внесли предложение о призыве в армию лиц с инвалидностью по их собственному желанию. В апреле 2024 года Верховная Рада утвердила новый законопроект о мобилизации, который внес изменения в процедуру мобилизации.

Адвокат Роман Симутин пояснил, что на данный момент у него нет информации о законодательном инструменте, который заставил бы человека принудительно проходить медицинское освидетельствование. Фактически остается только один способ – применение презумпции виновности и признания виновным без вины. Другими словами, если мужчина откажется от повторного осмотра, его инвалидность может быть отменена. Подобная норма содержится в административном кодексе, где водитель может отказаться от прохождения признания на предмет опьянения. Полицейский просто не обязан заставлять водителя проходить осмотр. Если он отказывается, такой отказ приравнивается к управлению в состоянии опьянения и составляется протокол, выставляется штраф и лишается права управления.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью, признанные в установленном порядке, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Также лица, которые по заключению военно-врачебной комиссии временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев, также не подлежат призыву во время мобилизации.

Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Если вам поступит повестка, вам следует прийти в военкомат в указанное время с документами, подтверждающими вашу инвалидность.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, когда ограниченно пригодных украинцев будут вызывать на повторный медосмотр. По его словам, это начнется с середины мая.

Также мы писали о том, что в Украине официально отменен статус "ограниченно подходящий". А это значит, что все военнообязанные и военные, которым он был установлен, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

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