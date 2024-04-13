У Міноборони розповіли, коли обмежено придатних українців викликатимуть на повторний медогляд

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото: informator.ua

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, коли обмежено придатних українців викликатимуть на повторний медогляд. За його словами, це розпочнеться із середини травня.

Про це Іван Гаврилюк сказав під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Гаврилюк прокоментував підписаний Президентом України Володимиром Зеленським закон, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

"Наразі триває погодження змін до 402-го наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними", — зазначив Гаврилюк.

Він також нагадав про мобілізаційний законопроєкт, який був ухвалений Верховною Радою у другому читанні. Гаврилюк підкреслив, що він фіксує чотири ключові аспекти:

обовʼязки громадян;

обовʼязки органів місцевого самоврядування;

облік всіх чоловіків у віці 18-60 років;

закрито частину шпарин ухиляння від мобілізації.

Заступник міністра також зауважив, що Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про збільшення штрафів за порушення військового обов'язку і правил мобілізації.

Нагадаємо, як відомо, в Україні офіційно скасовано статус "обмежено придатний". А це означає, що усі військовозобов'язані та військові, яким його було встановлено, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію.

Також придатні за рішенням військово-лікарської комісії військовозобов'язані українці від 18 до 60 років підлягають мобілізації до Збройних сил України. Однак, якщо людина має проблеми зі здоров'ям, зокрема інфекційного характеру, то її можуть не взяти на військову службу.