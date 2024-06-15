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Изменения в законе о мобилизации — имеют ли право на отсрочку соискатели второго высшего образования

15 июня 2024 08:20
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Чекарёва Мария
редактор
Кто из студентов, получающих второе высшее образование, имеет право на отсрочку от призыва во время мобилизации
Студент. Фото иллюстративное: realist.online
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Мужчины-студенты, получающие второе высшее образование, имеют право на отсрочку только в случае, если это образование по уровню выше первого. Также, чтобы получить отсрочку, соискатели должны учиться не заочно, а по дневной или дуальной форме.

Об этом говорится в новом законе о мобилизации, который вступил в силу 18 мая.

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Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат "... соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру".

Правда, новый закон №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" предусматривает некоторые изменения в этих правилах: военнообязанные студенты могут получить право на отсрочку от мобилизации, но только при условии, если учатся на уровень образования, превышающий ранее полученный.

Итак, если студент получил уровень бакалавра и намерен снова учиться в университете, чтобы получить отсрочку, ему нужно поступать на более высокий уровень, то есть на магистратуру. Если военнообязанный студент уже имеет уровень бакалавра или магистра по одной специальности, но поступит на такой же уровень другой специальности, отсрочку ему не предоставят.

Ранее мы рассказывали, что делать гражданам, которых ТЦК пытается мобилизовать, несмотря на наличие бронирования.

Также мы сообщали, кому из мужчин во время военного положения не нужно проходить ВВК . В частности, от прохождения медицинского осмотра освобождаются военнообязанные, которые получили бронирование.

отсрочка
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мобилизация
студенты
обучение

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