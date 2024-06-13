Мобілізація в Україні — як заброньованому захистити право на відстрочку

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Зокрема, через бронювання підприємствами, установами чи організаціями. Проте, трапляються випадки, коли представники ТЦК відмовляються визнавати бронь і намагаються мобілізувати громадянина.

Чи мають вони на це право та як українцям слід діяти у такій ситуації, розповіла юристка Галина Токмач.

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Так, правозахисниця пояснила, якщо працівник був заброньований відповідно до норм законодавства і має документ, який це підтверджує (наприклад, рішення Мінекономіки про бронювання та витяг з цього наказу, завірений підписом роботодавця), ТЦК та СП не мають права анулювати бронь та відстрочку від мобілізації. Такі дії будуть незаконними.

Юристка підкреслила, навіть якщо особа не була на військовому обліку раніше, це ніяк не впливає на чинність бронювання. Оскільки подані підприємством списки військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, були погоджені Генеральним штабом Збройних Сил.

За словами Галини Токмач, відповідно до абзц. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно мобілізація таких осіб буде незаконною та порушуватиме чинне законодавство.

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Фото: АрміяInform

Як діяти, якщо у ТЦК не прийняли бронь та видали мобілізаційне розпорядження

Юристка радить звернутися зі скаргою на гарячу лінію Міністерства оборони: 0 800 500 442. Крім цього, варто подати скаргу на ім'я керівника ТЦК та СП (під реєстрацію її вручення на вашому примірнику або відправити поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).

Приводом для скарги є порушення з боку службовців ТЦК та СП ст. 19 Конституції України, абзц. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.

Відповідно до цієї ж ст. 19 Конституції особа не може бути примушена до виконання незаконної повістки, тож в діях представників ТЦК та СП мають місце ознаки кримінальних дій, передбачених ст. 426-1 КК України ( перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Також правозахисниця радить додати клопотання про скасування повістки та про внесення відомостей про бронювання та відстрочку до Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А ще попередження про звернення до поліції та спеціалізованої прокуратури у військовій сфері з підстав наведеної ст. 426-1 КК України. До заяви/скарги можна додати копії документів, що підтверджують бронювання.

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