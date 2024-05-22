На Work.ua появился раздел вакансий с бронированием работников

Собеседование на работу. Фото: иллюстративное, shutterstock.com

Найти вакансии с бронированием работников от мобилизации стало проще. На Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников.

Об этом сообщает сайт по поиску работы Work.ua в понедельник, 20 мая.

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На Work.ua есть раздел вакансий с бронированием работников

Предприятия, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев, имеют возможность бронировать работников.

Теперь можно легко найти подобные предложения, где предприятия бронируют своих работников. На Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует рабочих.

"Именно поэтому мы сделали доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Это поможет работодателям находить нужных людей в команде, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям сразу видеть такие предложения", — сообщает прессслужба Work.ua.

Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий" С бронированием работников".

Раздел поиска вакансий "С бронированием работников". Фото: скриншот Work.ua

Еще их можно легко найти при включении фильтра "Бронирование работников" на результатах поиска вакансий.

Как включить фильтр "Бронирование работников". Фото: скриншот Work.ua

Также на карточке вакансии выводится специальная отметка, что должность предусматривает бронирование, и зеленый бейдж. Вы их точно заметите.

Как легко заметить, что предприятие дает бронирование. Фото: скриншот Work.ua

Мы писали, что новый закон о мобилизации действует в Украине с 18 мая. Забронированные мужчины должны подтвердить свои военно-учетные данные так же, как и все остальные. Документы о бронировании следует взять с собой в ТЦК.

Напомним, некоторые работодатели могут предоставлять бронь от мобилизации своим работникам, однако бронирование не распространяется на некоторые категории.