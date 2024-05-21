Деякі працівники не зможуть отримати бронь від мобілізації — хто втратить пільгу

Чоловік у військкоматі. Фото: Вінниця.Info

Деякі роботодавці можуть надавати бронь від мобілізації своїм працівникам, проте бронювання не поширюється на деякі категорії. Відповідно до роз'яснень вищого військового керівництва, до таких категорій належать чоловіки, які мають дефіцитні для Збройних сил України військово-облікові спеціальності.

Відповідні повноваження Генштабу визначені п. 7 Порядку № 1487.

Читайте також:

Які працівники не зможуть отримати бронь від мобілізації

Існують категорії працівників, які не мають бронювання, незалежно від їхньої посади. Це чоловіки, які мають дефіцитні для Збройних сил України військово-облікові спеціальності.

Так, серед військовозобов'язаних та резервістів не підлягають бронюванню працівники рядового, сержантського та старшинського складу, які мають такі військово-облікові спеціальності.

Згідно з Наказом № 317 до надання броні також не підлягають спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі, спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування, спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів, спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами.

До цих категорій також відносяться стрілецькі та розвідувальні спеціальності, танкові спеціальності, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, артилерії.

Бронь — це особлива відстрочка від мобілізації, яка надається працівникам особливо важливих для держави підприємств. Але для таких спеціальностей, як інженерні спеціальності, льотні екіпажі, зовнішні екіпажі безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб, спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів, авіаційного озброєння, авіаційного обладнання, радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів бронювання неможливе.

Отримати бронь не зможуть також такі спеціальності, як загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти, мінного, протичовнового та протимінного озброєння, гідроакустичної техніки, підводно-технічні спеціальності.

Що стосується спеціальностей пов'язаних зі зв'язком до них належать спеціальності проводового зв'язку, радіо- та супутникового зв'язку, радіорелейного та тропосферного зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Бронь від мобілізації не дадуть таким спеціальностям, як радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання, радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів, радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю, радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними, радіотехнічних засобів особливого призначення.

Нагадаємо, що керівники підприємств після отримання розпорядження повинні обов'язково вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК.

Також уряд змінив правила працевлаштування жінок-медиків, які не стоять на військовому обліку.