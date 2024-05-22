На Work.ua з'явився окремий розділ вакансій із бронюванням працівників

Знайти вакансії з бронюванням працівників стало простіше — як це зробити
Знайти вакансії з бронюванням працівників від мобілізації стало простіше. На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких зазначено, що компанія бронює працівників.
Про це повідомляє сайт із пошуку роботи Work.ua у понеділок, 20 травня.
На Work.ua є окремий розділ вакансій із бронюванням працівників
Підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців, мають можливість бронювати працівників.
Тепер можна легко знайти подібні пропозиції роботи, де підприємства бронюють своїх працівників. На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, в яких зазначено, що компанія бронює робітників.
"Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції", — повідомляє пресслужба Work.ua.
Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій "З бронюванням працівників".
Ще їх можна легко знайти, якщо ввімкнути фільтр "Бронювання працівників" на результатах пошуку вакансій.
Також на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж. Ви їх точно помітите.
Ми писали, що новий закон про мобілізацію чинний в Україні з 18 травня. Заброньовані чоловіки повинні підтвердити свої військово-облікові дані так само, як і всі інші. Документи про бронювання треба взяти з собою до ТЦК.
Нагадаємо, що деякі роботодавці можуть надавати бронь від мобілізації своїм працівникам, проте бронювання не поширюється на деякі категорії.
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