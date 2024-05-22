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Знайти вакансії з бронюванням працівників стало простіше — як це зробити

22 травня 2024 08:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Work.ua з'явився окремий розділ вакансій із бронюванням працівників
Співбесіда на роботу. Фото: ілюстративне, shutterstock.com
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Знайти вакансії з бронюванням працівників від мобілізації стало простіше. На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких зазначено, що компанія бронює працівників.

Про це повідомляє сайт із пошуку роботи Work.ua у понеділок, 20 травня.

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Підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців, мають можливість бронювати працівників.

Тепер можна легко знайти подібні пропозиції роботи, де підприємства бронюють своїх працівників. На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, в яких зазначено, що компанія бронює робітників.

"Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції", — повідомляє пресслужба Work.ua.

Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій "З бронюванням працівників".

бронювання робітників
 Розділ пошуку вакансій "З бронюванням працівників". Фото: скриншот Work.ua

Ще їх можна легко знайти, якщо ввімкнути фільтр "Бронювання працівників" на результатах пошуку вакансій.

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Як увімкнути фільтр "Бронювання працівників". Фото: скриншот Work.ua

Також на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж. Ви їх точно помітите.

Знайти вакансії з бронюванням працівників стало простіше — як це зробити - фото 3
Як легко помітити, що підприємство надає бронювання. Фото: скриншот Work.ua

 

Ми писали, що новий закон про мобілізацію чинний в Україні з 18 травня. Заброньовані чоловіки повинні підтвердити свої військово-облікові дані так само, як і всі інші. Документи про бронювання треба взяти з собою до ТЦК.

Нагадаємо, що деякі роботодавці можуть надавати бронь від мобілізації своїм працівникам, проте бронювання не поширюється на деякі категорії. 

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мобілізація
бронювання
вакансії
війна в Україні
військовозобов'язані
Бронь від мобілізації

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