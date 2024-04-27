Чем отличается снятие от исключения из военного учета

Снятие и исключение из военного учета — в Минобороны объяснили главные отличия
Снятие с воинского учета не означает, что мужчину не мобилизуют. В Минобороны Украины объяснили, чем отличается снятие от исключения с воинского учета и кому точно не выпишут повестку.
Соответствующая информация опубликована на фейсбук-странице оборонного ведомства Украины.
Снятие с воинского учета
Новый закон о мобилизации предусматривает снятие с учета:
- призывников, которым исполнилось 25 лет, призванных на службу, либо прошедших базовую общевойсковую подготовку, либо направленных на альтернативную службу.
- военнообязанных, сменивших место жительства, которые были призваны на службу, либо направлены на альтернативную (невоенную) службу, либо зачислены в военный оперативный резерв.
- резервистов, сменивших место жительства, которые были призваны на службу, либо зачислены на службу в органы, подразделения гражданской защиты, либо достигли предельного возраста пребывания на службе в резерве.
Фактически после получения отметки в военном билете "снятый с военного учета" военнообязанный должен стать на учет в другом ТЦК.
Исключение из воинского учета
Исключение из воинского учета, когда человек перестает быть военнообязанным, предусмотрено для граждан Украины:
- умерших или признанных в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
- прекративших гражданство Украины;
- признанных непригодными к военной службе;
- достигших предельного возраста пребывания в запасе.
Напомним, согласно новому закону о мобилизации у украинцев могут изымать автомобили и передавать их ВСУ. Каких автовладельцев это касается — объяснил член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.
Также стало известно, кто из мужчин не подлежит мобилизации после 18 мая.
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