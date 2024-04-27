Чем отличается снятие от исключения из военного учета

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: varosh.com.ua

Снятие с воинского учета не означает, что мужчину не мобилизуют. В Минобороны Украины объяснили, чем отличается снятие от исключения с воинского учета и кому точно не выпишут повестку.

Соответствующая информация опубликована на фейсбук-странице оборонного ведомства Украины.

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Снятие с воинского учета

Новый закон о мобилизации предусматривает снятие с учета:

призывников, которым исполнилось 25 лет, призванных на службу, либо прошедших базовую общевойсковую подготовку, либо направленных на альтернативную службу.

военнообязанных, сменивших место жительства, которые были призваны на службу, либо направлены на альтернативную (невоенную) службу, либо зачислены в военный оперативный резерв.

резервистов, сменивших место жительства, которые были призваны на службу, либо зачислены на службу в органы, подразделения гражданской защиты, либо достигли предельного возраста пребывания на службе в резерве.

Фактически после получения отметки в военном билете "снятый с военного учета" военнообязанный должен стать на учет в другом ТЦК.

Исключение из воинского учета

Исключение из воинского учета, когда человек перестает быть военнообязанным, предусмотрено для граждан Украины:

умерших или признанных в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

прекративших гражданство Украины;

признанных непригодными к военной службе;

достигших предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации у украинцев могут изымать автомобили и передавать их ВСУ. Каких автовладельцев это касается — объяснил член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Также стало известно, кто из мужчин не подлежит мобилизации после 18 мая.