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Снятие и исключение из военного учета — в Минобороны объяснили главные отличия

27 апреля 2024 00:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Чем отличается снятие от исключения из военного учета
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: varosh.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Снятие с воинского учета не означает, что мужчину не мобилизуют. В Минобороны Украины объяснили, чем отличается снятие от исключения с воинского учета и кому точно не выпишут повестку.

Соответствующая информация опубликована на фейсбук-странице оборонного ведомства Украины.

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Снятие с воинского учета

Новый закон о мобилизации предусматривает снятие с учета:

  • призывников, которым исполнилось 25 лет, призванных на службу, либо прошедших базовую общевойсковую подготовку, либо направленных на альтернативную службу.
  • военнообязанных, сменивших место жительства, которые были призваны на службу, либо направлены на альтернативную (невоенную) службу, либо зачислены в военный оперативный резерв.
  • резервистов, сменивших место жительства, которые были призваны на службу, либо зачислены на службу в органы, подразделения гражданской защиты, либо достигли предельного возраста пребывания на службе в резерве.

Фактически после получения отметки в военном билете "снятый с военного учета" военнообязанный должен стать на учет в другом ТЦК.

Исключение из воинского учета

Исключение из воинского учета, когда человек перестает быть военнообязанным, предусмотрено для граждан Украины:

  • умерших или признанных в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;
  • прекративших гражданство Украины;
  • признанных непригодными к военной службе;
  • достигших предельного возраста пребывания в запасе.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации у украинцев могут изымать автомобили и передавать их ВСУ. Каких автовладельцев это касается — объяснил член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Также стало известно, кто из мужчин не подлежит мобилизации после 18 мая.

война
военкомат
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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