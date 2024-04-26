Мобілізація в Україні — кого точно не заберуть на війну після 18 травня

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: zoda.gov.ua

В Україні в середині квітня було ухвалено закон про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Документ призведе до низки змін у мобілізаційні процеси. Зокрема певні категорії чоловіків отримають право на відстрочку від призову на військову службу.

Хто з чоловіків не підлягатиме мобілізації до лав ЗСУ після 18 травня, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, категорії осіб, які матимуть право на відстрочку визначені в тексті нового закону №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Таким чином, після 18 травня під призов не підпадатимуть:

державні службовці;

студенти, аспіранти, докторанти інтерни;

викладачі та науковці які працюють не менш ніж на 0,75 ставки;

особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я

особи, визнані непридатними до військової служби за віком;

особи, заброньовані для роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях;

батьки-одинаки;

багатодітні чоловіки та жінки, які не мають заборгованостей по сплаті аліментів;

чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків для дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу;

громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування;

особи, у яких є дружина (чоловік) з інвалідністю, один із батьків з інвалідністю I чи II групи (якщо такі особи з інвалідністю не мають більш нікого, хто може їх утримувати).

Варто зауважити, щоб отримати відстрочку, таким особам все одно необхідно прийти до ТЦК та СП оновити свої дані та оформити право на відстрочку, подавши заяву та відповідні документи.

Раніше ми писали, хто з українців втратив відстрочку від мобілізації за новим законом.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, чи варто йти в ТЦК за повісткою, якщо є бронь.