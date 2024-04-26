Мобілізація авто в Україні — які транспортні засоби вилучатимуть на війну

Українські військові отримали авто. Фото: haber7

Як відомо, в Україні було ухвалено нову норму, відповідно до якої змінюються правила військово-транспортного обов’язку. Зокрема в українців, які володіють більше ніж одним транспортним засобом, можуть вилучити цей транспорт для виконання завдань сектору безпеки та оборони.

Які саме автомобілі забиратимуть на потреби Збройних сил, роз'яснив народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Так, перш за все, чиновник підкреслив, що легкові автомобілі для потреб армії не відбиратимуться. Адже насамперед йдеться про специфічні транспортні засоби, які можуть використовуватися для військових потреб, легкове авто таким не є.

За словами Веніславського, у громадян можуть вилучати, до прикладу, вантажні автомобілі, які можна використовувати для перевезення боєприпасів, особового складу, спеціальну техніку, яка може забезпечувати або здійснювати інженерне забезпечення ЗСУ.

Також для умов війни підходять позашляховики, які можуть бути корисними при виконанні різних завдань в умовах бездоріжжя.

"Якщо є більше одного транспортного засобу, якщо вони можуть бути потенційно пристосовані до виконання завдань у сфері безпеки та оборони, то вони можуть бути вилучені", — зауважив Веніславський.

Крім того, народний депутат пояснив, що у новому законі йдеться про або тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, але з компенсацією вартості цих транспортних засобів.

Політик додав, що громадянам, які мають лише один транспортний засіб, або якщо транспорт є єдиним джерелом доходу, не варто боятися мобілізації ТЗ.

"Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то він не може бути вилучений. І також передбачено, щоб не було ситуації, коли у людини єдиний транспортний засіб і його можна було б вилучити — цього не буде", — підсумував Федір Веніславський.

Раніше ми повідомляли, як довести, що ваш транспортний засіб — єдине джерело доходу.

Нагадаємо, ми писали, чи заберуть у селян вантажівки на потреби ЗСУ за новим законом.

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