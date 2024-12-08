Снижение мобилизационного возраста в Украине — Вениславский опроверг

Снижение мобилизационного возраста — в Раде отреагировали
Ряд СМИ сообщают о якобы возможном снижении мобилизационного возраста в Украине. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский отреагировал и опроверг информацию.
Об этом Федор Вениславский сказал в комментарии "РБК-Украина" в воскресенье, 8 декабря.
Снижение мобилизационного возраста в Украине
"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет — ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности — не рассматривается", — заявил Вениславский.
По его словам, также не рассматриваются идеи о принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или могут ими стать после добровольного прохождения базовой военной службы.
Напомним, майор ВСУ Виктор Трегубов заявил, что существуют разные варианты для увеличения мобилизационного ресурса, однако сейчас акцент делается только на одном из них — снижении мобилизационного возраста в Украине.
Также мобилизация в Украине начинается с 25 лет, но есть определенные категории граждан, которые могут быть призваны в ВСУ до достижения этого возраста.
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