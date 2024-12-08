Снижение мобилизационного возраста в Украине — Вениславский опроверг

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

Ряд СМИ сообщают о якобы возможном снижении мобилизационного возраста в Украине. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский отреагировал и опроверг информацию.

Об этом Федор Вениславский сказал в комментарии "РБК-Украина" в воскресенье, 8 декабря.

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"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет — ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности — не рассматривается", — заявил Вениславский.

По его словам, также не рассматриваются идеи о принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или могут ими стать после добровольного прохождения базовой военной службы.

Пост "РБК-Украина". Фото: скриншот

Напомним, майор ВСУ Виктор Трегубов заявил, что существуют разные варианты для увеличения мобилизационного ресурса, однако сейчас акцент делается только на одном из них — снижении мобилизационного возраста в Украине.

Также мобилизация в Украине начинается с 25 лет, но есть определенные категории граждан, которые могут быть призваны в ВСУ до достижения этого возраста.