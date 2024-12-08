Зниження мобілізаційного віку в Україні — Веніславський спростував

Зниження мобілізаційного віку до 20 років — у Раді відреагували
Низка ЗМІ повідомляють про нібито можливе зниження мобілізаційного віку в Україні. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський відреагував та спростував інформацію.
Про це Федір Веніславський сказав у коментарі "РБК-Україна" у неділю, 8 грудня.
Зниження мобілізаційного віку в Україні
"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років — ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не розглядається", — заявив Веніславський.
За його словами, також не розглядаються ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов'язаними або можуть ними стати після добровільного проходження базової військової служби.
Нагадаємо, майор ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що існують різні варіанти для збільшення мобілізаційного ресурсу, однак наразі акцент робиться лише на одному з них — зниженні мобілізаційного віку в Україні.
Також мобілізація в Україні починається з 25 років, але є певні категорії громадян, які можуть бути призвані до ЗСУ до досягнення цього віку.
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