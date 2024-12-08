Зниження мобілізаційного віку в Україні — Веніславський спростував

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE

Низка ЗМІ повідомляють про нібито можливе зниження мобілізаційного віку в Україні. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський відреагував та спростував інформацію.

Про це Федір Веніславський сказав у коментарі "РБК-Україна" у неділю, 8 грудня.

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"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років — ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не розглядається", — заявив Веніславський.

За його словами, також не розглядаються ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов'язаними або можуть ними стати після добровільного проходження базової військової служби.

Допис "РБК-Україна". Фото: скриншот

Нагадаємо, майор ЗСУ Віктор Трегубов заявив, що існують різні варіанти для збільшення мобілізаційного ресурсу, однак наразі акцент робиться лише на одному з них — зниженні мобілізаційного віку в Україні.

Також мобілізація в Україні починається з 25 років, але є певні категорії громадян, які можуть бути призвані до ЗСУ до досягнення цього віку.