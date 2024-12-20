Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Снижение мобилизационного возраста — нардеп отреагировал arrow

Снижение мобилизационного возраста — нардеп отреагировал

20 декабря 2024 22:23
Катерина Османская - Редактор
Снижение мобилизационного возраста в Украине – что говорят в парламенте
Дмитрий Наталуха. Facebook / Дмитро Наталуха
Катерина Османская - Редактор

Глава комитета по вопросам экономического развития и народный депутат Дмитрий Наталуха заверил, что Верховная Рада не принимала и не планирует принимать "ни одного решения" по снижению мобилизационного возраста в Украине. Об этом ранее заявил советник Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назар Волянский.

Свой комментарий Наталуха написал на странице в Facebook.

Читайте также:

Скандальное заявление - в парламенте отреагировали на заявление о - фото 1

Что сказали в Верховной Раде о снижении мобилизационного возраста в Украине

Как известно, Волянский заявил в эфире "Новини.LIVE", что в 2025 году возможно снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет из-за давления европейских и американских партнеров. В то же время, Наталуха категорически опроверг эту информацию, подчеркнув, что ни Верховная Рада, ни соответствующий комитет не принимали и не планируют принимать никаких решений по снижению мобилизационного возраста.

Глава комитета пояснил, что Волянский является советником комитета на общественных началах и не имеет полномочий делать подобные заявления. На следующем заседании комитета планируется рассмотреть вопрос о лишении его статуса советника, а также провести разъяснительную работу с другими советниками по их публичным заявлениям и функциональным обязанностям.

К слову, ранее вопрос понижения мобилизационного возраста неоднократно поднимался на разных уровнях. Депутат парламента Федор Вениславский и советник Офиса президента Сергей Лещенко сообщали, что международные партнеры, в том числе США, рекомендовали Украине снизить призывной возраст, поскольку молодежь 18-25 лет считается самой эффективной для службы.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что снижение мобилизационного возраста не планируется, поскольку это может оказаться опасным для страны в условиях войны.

Напомним, 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу предложения партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что в настоящее время основная проблема — недостаток необходимого вооружения для бригад.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк резко отреагировал на идею понижения мобилизационного возраста в Украине, назвав эти заявления "странными".

армия военный призыв мобилизация война в Украине парламент

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

22:56 В "Резерв+" появятся новые услуги — детали

22:48 В ЕС призвали прекратить подталкивать Зеленского к переговорам

22:33 Мужчина без причин проигнорировал повестку — решение суда

22:33 Подарки на праздники — сколько одесситы готовы потратить

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

22:23 Снижение мобилизационного возраста — нардеп отреагировал

22:22 Минобороны хочет реформировать ТЦК — что известно

21:57 Сделал себе белый билет — на Одесчине судили вежливого нарушителя

21:53 Обстрел Киева — видео удара возле костела Св. Николая

21:44 Как узнать, что вы действительно исключены из военного учета

22:56 В "Резерв+" появятся новые услуги — детали

22:48 В ЕС призвали прекратить подталкивать Зеленского к переговорам

22:33 Мужчина без причин проигнорировал повестку — решение суда

22:33 Подарки на праздники — сколько одесситы готовы потратить

22:23 Снижение мобилизационного возраста — нардеп отреагировал

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

22:22 Минобороны хочет реформировать ТЦК — что известно

21:57 Сделал себе белый билет — на Одесчине судили вежливого нарушителя

21:53 Обстрел Киева — видео удара возле костела Св. Николая

21:44 Как узнать, что вы действительно исключены из военного учета

21:39 Зеленский "предлагал" Фицо транзит газа РФ, — СМИ

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь