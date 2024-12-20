Снижение мобилизационного возраста в Украине – что говорят в парламенте

Дмитрий Наталуха. Facebook / Дмитро Наталуха

Глава комитета по вопросам экономического развития и народный депутат Дмитрий Наталуха заверил , что Верховная Рада не принимала и не планирует принимать "ни одного решения" по снижению мобилизационного возраста в Украине. Об этом ранее заявил советник Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назар Волянский.

Свой комментарий Наталуха написал на странице в Facebook.

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Как известно, Волянский заявил в эфире "Новини.LIVE", что в 2025 году возможно снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет из-за давления европейских и американских партнеров. В то же время, Наталуха категорически опроверг эту информацию, подчеркнув, что ни Верховная Рада, ни соответствующий комитет не принимали и не планируют принимать никаких решений по снижению мобилизационного возраста.

Глава комитета пояснил, что Волянский является советником комитета на общественных началах и не имеет полномочий делать подобные заявления. На следующем заседании комитета планируется рассмотреть вопрос о лишении его статуса советника, а также провести разъяснительную работу с другими советниками по их публичным заявлениям и функциональным обязанностям.

К слову, ранее вопрос понижения мобилизационного возраста неоднократно поднимался на разных уровнях. Депутат парламента Федор Вениславский и советник Офиса президента Сергей Лещенко сообщали, что международные партнеры, в том числе США, рекомендовали Украине снизить призывной возраст, поскольку молодежь 18-25 лет считается самой эффективной для службы.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что снижение мобилизационного возраста не планируется, поскольку это может оказаться опасным для страны в условиях войны.

Напомним, 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу предложения партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что в настоящее время основная проблема — недостаток необходимого вооружения для бригад.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк резко отреагировал на идею понижения мобилизационного возраста в Украине, назвав эти заявления "странными".