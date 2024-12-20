Зниження мобілізаційного віку в Україні - що кажуть в парламенті

Дмитро Наталуха. Facebook / Дмитро Наталуха

Голова комітету з питань економічного розвитку та народний депутат Дмитро Наталуха запевнив , що Верховна Рада не ухвалювала і не планує ухвалювати "жодного рішення" щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. Про це раніше заявив радник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський.

Свій коментар Наталуха написав на сторінці у Facebook.

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Як відомо, Волянський, зявив в ефірі "Новини.LIVE", що у 2025 році можливе зниження мобілізаційного віку до 18-20 років через тиск європейських та американських партнерів. Водночас Наталуха категорично спростував цю інформацію, наголосивши, що ані Верховна Рада, ані відповідний комітет не ухвалювали і не планують ухвалювати жодних рішень щодо зниження мобілізаційного віку.

Голова комітету пояснив, що Волянський є радником комітету на громадських засадах і не має повноважень робити подібні заяви. На наступному засіданні комітету планується розглянути питання про позбавлення його статусу радника, а також провести роз’яснювальну роботу з іншими радниками щодо їх публічних заяв та функціональних обов’язків.

До слова, раніше питання зниження мобілізаційного віку неодноразово піднімалося на різних рівнях. Депутат парламенту Федір Веніславський та радник Офісу президента Сергій Лещенко повідомляли, що міжнародні партнери, зокрема США, рекомендували Україні знизити призовний вік, оскільки молодь віком 18-25 років вважається найефективнішою для служби.

Однак Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що зниження мобілізаційного віку не планується, оскільки це може бути небезпечним для країни в умовах війни.

Нагадаємо, 19 грудня Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо пропозиції партнерів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що наразі основною проблемою є нестача необхідного озброєння для бригад.

Також радник керівника ОП Михайло Подоляк різко відреагував на ідею зниження мобілізаційного віку в Україні, назвавши ці заяви "дивними".