Подоляк высказался об идее снижения мобилизационного возраста до 18 лет

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк резко прокомментировал идею снижения мобилизационного возраста в Украине до 18. Он подчеркнул, что для него эти заявления "странные".

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью для Новини.LIVE в среду, 18 декабря.

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Подоляк заявил, что некоторые партнеры хотят, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст.

"На полном серьезе выходят говорят: "Супер, мы нашли решение, классное решение. У вас нет оружия, давайте вы в окопы просто посадите людей, которым не 25, например, а 18", — отметил он.

По его словам, после этого возникает вопрос: "Какую задачу мы хотим решить? Что мы дадим им в руки?"

Подоляк подчеркнул, что некоторые партнеры хотят отправить в окоп человека, не предоставив необходимое оружие.

"Немножко стыдно? За то, что на их глазах, страна, которая является нарушителем международного права, продолжает активно убивать гражданское население, а ты, имея ресурсы, ты все еще ведешь дискуссию о том, нужно ли, чтобы страна, на которую напали, умела эффективно защищаться", — сказал он.

По его словам, подобные заявления являются отголоском не готовности брать на себя ответственность.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение возраста мобилизации является нецелесообразным.

Также Подоляк отметил, что информационная волна вокруг "бусификации" утихла, но отдельные случаи все еще фиксируются.