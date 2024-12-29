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Снижение мобилизационного возраста реально — Муженко о причинах

29 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Если военные действия будут такими активными, как сейчас, Украине придется ввести снижение мобилизационного возраста, считает генерал Виктор Муженко
Эксглавом ВСУ, генерал Виктор Муженко. Фото: Скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Снижение возраста для общей мобилизации может произойти уже в следующем году. Для этого есть несколько основных причин, и они связаны с фронтом и действиями ТЦК.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода эксголовком ВСУ, генерал Виктор Муженко.

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По его мнению, снижение мобилизационного возраста может быть введено для преодоления проблемы истощения и ротации военнослужащих. Муженко считает, что это неизбежный шаг. Кроме того, генерал Муженко предлагает вовлечение в ротацию пенсионеров силовых структур, что позволит направить младших и более энергичных военнослужащих в боевые части.

"Если мы не наладим процесс четкого учета людей и понимания того, кто должен проходить службу, а кто не должен, то с сохранением темпа военных действий и потерь личного состава на этот шаг придется пойти", — заявил Муженко.

Генерал подчеркнул важность формирования положительного имиджа армии и повышение мотивации мобилизованных, поскольку отношение общества к военным оказывает непосредственное влияние на их боевой дух.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение возраста мобилизации в Украине нецелесообразно. Современные боевые действия требуют технологических навыков, а не только физической силы или изменений в возрастных ограничениях.

Также на идею понижения мобилизационного возраста в Украине отреагировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что эти заявления "странные".

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные ситуация на фронте

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