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Встреча с ТЦК в чужом городе — какие права имеет военнообязанный

18 июля 2024 18:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Могут ли ТЦК в другом городе мобилизовать военнообязанного гражданина
Проверка документов на улице. Фото: zhzh.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Даже находясь в другом городе, военнообязанные граждане все же должны учитывать мобильные группы ТЦК. Они также могут выписать "чужим" гражданам повестку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В публичных местах украинских городов работают группы сотрудников территориальных центров комплектования.

Они проверяют документы у военнообязанных граждан и могут даже выписать повестку.

Повестка и ВВК

Отвечая на вопрос гражданина Украины, может ли военнообязанный человек, находясь в другом городе, игнорировать претензии мобильных групп представителей других ТЦК, юрист подчеркнул, что работники этих центров имеют право выписать соответствующий документ.

"Скорее всего вам выдадут повестку. После прихода в ТЦК вас могут направить на ВВК", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE заявил, что в случаях, когда человек прибыл в ТЦК для обновления данных, а у него отбирают телефон, не нужно паниковать или жаловаться, а необходимо связаться с адвокатом или юристом.

В Ужгороде военнослужащие насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные юристы

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