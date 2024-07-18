Могут ли ТЦК в другом городе мобилизовать военнообязанного гражданина

Встреча с ТЦК в чужом городе — какие права имеет военнообязанный
Даже находясь в другом городе, военнообязанные граждане все же должны учитывать мобильные группы ТЦК. Они также могут выписать "чужим" гражданам повестку.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
ТЦК в чужом городе
В публичных местах украинских городов работают группы сотрудников территориальных центров комплектования.
Они проверяют документы у военнообязанных граждан и могут даже выписать повестку.
Повестка и ВВК
Отвечая на вопрос гражданина Украины, может ли военнообязанный человек, находясь в другом городе, игнорировать претензии мобильных групп представителей других ТЦК, юрист подчеркнул, что работники этих центров имеют право выписать соответствующий документ.
"Скорее всего вам выдадут повестку. После прихода в ТЦК вас могут направить на ВВК", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Напомним, народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE заявил, что в случаях, когда человек прибыл в ТЦК для обновления данных, а у него отбирают телефон, не нужно паниковать или жаловаться, а необходимо связаться с адвокатом или юристом.
В Ужгороде военнослужащие насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.
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