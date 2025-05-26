Выезд за границу после увольнения из ВСУ - имеет ли такое право бывший военный

Проверка документов на границе. Фото: "Західний кордон"

Гражданин Украины, уволенный из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья, имеет право выезжать из Украины во время военного положения. Для этого ему нужно иметь на границе документы, подтверждающие непригодность к военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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К юристам обратился гражданин, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья. Мужчина поинтересовался, может ли он выезжать за пределы Украины во время действия военного положения.

Как пояснил в ответе адвокат Вячеслав Кирда, каких-то действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих этот вопрос, не существует: "Все на уровне разъяснений от ГПСУ".

"Вообще, если откровенно говоря, у нас до сих пор нет закона, который бы запрещал выезд мужчинам за границу. Здесь логика такова, что Вы уже исключены из воинского учета, соответственно, являетесь невоеннообязанным и не подпадаете под действие постановления КМУ № 57", — подчеркнул Кирда.

Какие документы нужно иметь на границе

Адвокат отметил, в принципе, такой гражданин имеет право на выезд из Украины.

"Для этого лишь стоит иметь свидетельство о болезни, военный билет и главное — сведения о ВВК и исключении из воинского учета должны быть отражены в Реестре "Оберіг", — резюмировал Вячеслав Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для выезда за границу 17-летних военнообязанных.

Добавим, мы сообщали о том, кого из украинских женщин могут не выпустить за пределы Украины во время войны.