Увольнение из армии - что говорит суд

Военнослужащие ВСУ. Фото: Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Некоторые военнослужащие увольняются из Вооруженных сил Украины через судебные решения, оспаривая факт мобилизации. Но на пути таким решениям может стать Верховный Суд, который признал необратимость процесса мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его брат обжаловал свою мобилизацию через суд, получив предписание для воинской части об увольнении — но военнослужащего из-за реформирования подразделения перевели в другую воинскую часть.

Гражданин поинтересовался, что можно сделать в такой ситуации.

"Есть проблема, которая заключается в том, что брат был переведен в другую часть, которой решение суда уже не касается. Это, кстати, распространенный и не очень честный прием во многих ВЧ, который уже стал, к сожалению, традиционным", — признал в ответе адвокат Юрий Айвазян.

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Юрист объяснил, что надо делать в такой ситуации.

"По логике событий и требованиям закона необходимо подавать второй иск в суд, в котором обязательство уволить брата уже будет направлено в другую воинскую часть", — подчеркнул Айвазян.

Но, добавил адвокат, на пути может стать решение Верховного Суда по делу о мобилизации.

"Процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, а признание процедуры призыва противоправной не вызывает восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу, путем его увольнения", — таким, отметил Юрий Айвазян, является решение ВС, которым могут аргументировать отказ в увольнении военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, что, согласно решению Верховного Суда, нарушения со стороны ТЦК не является основанием для увольнения со службы.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли обжаловать незаконную военно-врачебную комиссию.