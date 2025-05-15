Звільнення з армії - що говорить суд

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Facebook Генерального штабу Збройних сил України

Деякі військовослужбовці звільняються зі Збройних сил України через судові рішення, оскаржуючи факт мобілізації. Але на перешкоді таким рішенням може стати Верховний Суд, який визнав незворотність процесу мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його брат оскаржив свою мобілізацію через суд, отримавши припис для військової частини щодо звільнення — але військовослужбовця через реформування підрозділу перевели до іншої військової частини.

Громадянин поцікавився, що можна зробити у такій ситуації.

"Маємо проблему, яка полягає в тому, що брата було переведено до іншої частини, якої рішення суду вже не стосується. Це, до речі, розповсюджений та не дуже чесний прийом в багатьох ВЧ, який уже став, на жаль, традиційним", — визнав у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Яке рішення Верховного Суду зупинило звільнення військових

Юрист пояснив, що треба робити у такій ситуації.

"За логікою подій та вимогами закону необхідно подавати другий позов до суду, в якому зобов'язання звільнити брата вже буде спрямоване до іншої військової частини", — наголосив Айвазян.

Але, додав адвокат, на перешкоді може стати рішення Верховного Суду у справі про мобілізацію.

"Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу, шляхом її звільнення", — таким, зазначив Юрій Айвазян, є рішення ВС, яким можуть аргументувати відмову у звільненні військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що, згідно із рішенням Верховного Суду, порушення з боку ТЦК не є підставою для звільнення зі служби.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оскаржити незаконну військово-лікарську комісію.