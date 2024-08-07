Увольнение из рядов армии – кого могут оставить в ВСУ – какая категория продолжит служить

Украинские офицеры. Фото: прессслужба ТрО

Офицерский состав Вооруженных сил Украины, мобилизованный во время войны, может быть задержан в армии при необходимости. Срок этого продления службы рассчитан максимум на шесть месяцев.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение при разных обстоятельствах.

Это касается как находящихся на контракте, так и мобилизованных граждан.

Кого могут задержать в армии и на сколько

Впрочем, одна категория военнослужащих — военнослужащие военной службы по призыву лиц офицерского состава — может быть задержана в армии, если возникнет такая потребность.

Это внеплановое продление службы согласно нормам законодательства рассчитано на срок до шести месяцев.

Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.