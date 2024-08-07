Звільнення з лав армії - кого можуть залишити в ЗСУ - яка категорія продовжить служити

Українські офіцери. Фото: пресслужба ТрО

Офіцерський склад Збройних сил України, мобілізований під час війни, можуть затримати в армії за потреби. Термін цього продовження служби розрахований максимум на шість місяців.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення за різних обставин.

Це стосується як тих, хто перебуває на контракті, так і мобілізованих громадян.

Кого можуть затримати в армії і на скільки

Втім, одна категорія військовослужбовців — військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу — може бути затримана в армії, якщо виникне така потреба.

Це позапланове продовження служби, згідно із нормами законодавства, розраховане на термін до шести місяців.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення з військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.

Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.