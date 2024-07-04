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Звільнення в резерв під час війни — який статус має такий військовий

4 липня 2024 22:34
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Любомир Кучер
Редактор
Звільнений військовослужбовець, який статус він матиме згідно із законом
Військові, які повертаються з фронту додому. Фото: vechirniy.kyiv.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час воєнного стану військовослужбовець має право на звільнення зі Збройних сил України з певних підстав.

При цьому, зазначив Юрій Айвазян, з військового обліку такий громадянин не виключається.

Який статус отримує звільнений військовий

Юрист підкреслив, що звільнений з військової служби громадянин отримує статус резервіста.

Також він може бути мобілізований повторно.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення з військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.

Також юристи наголошували, що військовослужбовця, звільненого з лав Збройних сил України в особливий період, можуть мобілізувати повторно. При цьому жодних строків законодавство не містить, тому теоретично така повторна мобілізація можлива прямо на наступний день після звільнення.

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