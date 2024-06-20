Можливість звільнитися з військової служби в запас, зміни до законодавства

Українські військовослужбовці. Фото: ЗОДА

У новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення із військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.

Про це розповіли юристи адвокатського об’єднання "Кушнеренко та партнери".

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Як звільнити генералів

З 18 травня в Україні набрав чинності новий закон, який регулює процес мобілізації та військової служби.

Зокрема, змінилися підстави для звільнення з військової служби. Зокрема, генералів можуть відправити у запас за рішенням військового керівництва.

Нові підстави для звільнення з армії

Щодо усіх інших військовослужбовців Збройних сил України, то, зокрема, звільнитися із військової служби можуть ті військовослужбовці, які побували у полоні. Йдеться винятково про ситуації, коли полон був недобровільним.

Також звільнитися з військової служби можна:

при встановленні інвалідності;

при призначенні суддею, обранні нардепом;

при закінченні терміну дії договору, укладеного під час дії воєнного стану;

за сімейними обставинами (умови, аналогічні для отримання відстрочки).

Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.

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