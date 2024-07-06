Окончание военного контракта, может ли человек уволиться с ВСУ

Украинские военнослужащие. Фото: "Армія FM"

Окончание действия военного контракта не разрешает военнослужащему во время войны увольняться из армии. Единственное исключение — это когда контракт был заключен уже во время действия военного положения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Часть военнослужащих состоит в составе ВСУ, подписав контракт на военную службу.

Отвечая на вопрос, можно ли сейчас после завершения действия контракта уволиться, юрист объяснил: "Истечение контракта не является основанием для увольнения с военной службы" .

Исключение, позволяющее вернуться домой

Вячеслав Кирда назвал единственное исключение в этой ситуации.

"Истечение срока контракта, заключенного во время действия военного положения" , — только такая ситуация, по словам юриста, позволяет военнослужащему-контрактнику уволиться из состава ВСУ.

Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.