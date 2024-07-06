Закінчення військового контракту, чи може людина звільнитися із ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото: "Армія FM"

Закінчення дії військового контракту не дозволяє військовослужбовцю під час війни звільнятися з армії. Єдиний виняток — це коли контракт був укладений уже під час дії воєнного стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Частина військовослужбовців перебувають у складі ЗСУ, підписавши контракт на військову службу.

Відповідаючи на питання, чи можна зараз після завершення дії контракту звільнитися, юрист пояснив: "Закінчення контракту не є підставою для звільнення з військової служби".

Виняток, який дозволяє повернутися додому

В’ячеслав Кирда назвав єдиний виняток у цій ситуації.

"Закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану", — тільки така ситуація, за словами юриста, дозволяє військовослужбовцю-контрактнику звільнитися зі складу ЗСУ.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення із військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.

Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.