Закінчення військового контракту, чи може людина звільнитися із ЗСУ

Звільнення із ЗСУ після закінчення контракту — чи можливо це під час воєнного стану
Закінчення дії військового контракту не дозволяє військовослужбовцю під час війни звільнятися з армії. Єдиний виняток — це коли контракт був укладений уже під час дії воєнного стану.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.
Контракт закінчився — можна звільнятися?
Частина військовослужбовців перебувають у складі ЗСУ, підписавши контракт на військову службу.
Відповідаючи на питання, чи можна зараз після завершення дії контракту звільнитися, юрист пояснив: "Закінчення контракту не є підставою для звільнення з військової служби".
Виняток, який дозволяє повернутися додому
В’ячеслав Кирда назвав єдиний виняток у цій ситуації.
"Закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану", — тільки така ситуація, за словами юриста, дозволяє військовослужбовцю-контрактнику звільнитися зі складу ЗСУ.
Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення із військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.
Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.
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