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Увольнение из ВСУ выведенного вне штата — как это сделать

18 июля 2024 14:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как уволиться из армии, когда ты выведен за штат
Украинские военнослужащие. Фото: mil.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Выведение военнослужащих за штат после болезни является незаконным. Для того чтобы уволиться из Вооруженных сил Украины, такому военному нужно пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие даже в особый период имеют право на увольнение из Вооруженных сил Украины.

Это, в частности, возможно после ранения или заболевания.

Вывод за штат незаконен

Но военной в таких ситуациях часто сталкиваются с проблемами — в частности, один из военнослужащих обратился к юристам с вопросом, может ли он, выведенный за штат после болезни и лечения, уволиться из Вооруженных сил Украины.

"Вас незаконно вывели за штат. Для прохождения повторного ВВК нужно написать рапорт командиру части", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.

ВСУ военные мобилизация демобилизация военнослужащие

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