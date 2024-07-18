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Звільнення із ЗСУ виведеного поза штат — як це зробити

18 липня 2024 14:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як звільнитися із армії, коли ти виведений поза штат
Українські військовослужбовці. Фото: mil.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Виведення військовослужбовців поза штат після хвороби є незаконним. Для того, аби звільнитися зі Збройних сил України, такому військовому треба пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці навіть у особливий період мають право на звільнення зі Збройних сил України.

Це, зокрема, може бути після поранення чи захворювання.

Виведення поза штат незаконне

Та військовій у таких ситуаціях часто стикаються із проблемами — зокрема, один із військовослужбовців звернувся до юристів із питанням, чи може він, виведений за штат після хвороби та лікування, звільнитися з Збройних сил України.

"Вас незаконно вивели поза штат. Для проходження повторного ВЛК треба написати рапорт командиру частини", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію та військову службу з’явилися нові норми звільнення із військової служби. Зокрема, військовослужбовці, які підписали контракт під час дії воєнного стану, можуть звільнитися у запас після завершення терміну дії цього договору.

Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.

ЗСУ військові мобілізація демобілізація військовослужбовці

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