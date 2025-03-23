Увольнение из армии по состоянию здоровья - пошаговая инструкция

В военном госпитале. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий ВСУ имеет право уволиться из армии по состоянию здоровья. Но для этого военному надо лечь в военный госпиталь и получить соответствующие документы, которые подтвердят непригодность к военной службе.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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К юристам обратился военнослужащий, который получил на фронте несколько ранений и был выведен за штат по состоянию здоровья.

Военный поинтересовался, как он может уволиться с военной службы, имея такое основание.

Юристы отметили, что такой вариант возможен, но необходимо пройти соответствующую процедуру.

Куда должен обращаться военный

Для начала, пояснил юрист Евгений Корнийчук, нужно задокументировать проблемы со здоровьем.

"Вам надо ложиться в военный госпиталь", — подчеркнул Корнийчук.

В дальнейшем все будет зависеть от того, какие документы военный получит в госпитале.

"Если есть недостатки со здоровьем, получите диагноз. Если он будет соответствовать критериям непригодности, обращайтесь в воинскую часть для увольнения", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали обо всех основаниях для увольнения мобилизованных со службы.

Добавим, мы сообщали о том, какие причины для увольнения с военной службы действуют только для женщин.