Звільнення з армії за станом здоровʼя - покрокова інструкція

У військовому госпіталі. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовець ЗСУ має право звільнитися з армії за станом здоров’я. Але для цього військовому треба лягти у військовий госпіталь і отримати відповідні документи, які підтвердять непридатність до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Звільнення за станом здоров’я

До юристів звернувся військовослужбовець, який отримав на фронті кілька поранень та був виведений поза штат за станом здоров’я.

Військовий поцікавився, як він може звільнитися з військової служби, маючи таку підставу.

Юристи наголосили на тому, що такий варіант є можливим, але необхідно пройти відповідну процедуру.

Куди має звертатися військовий

Для початку, пояснив юрист Євген Корнійчук, потрібно задокументувати проблеми зі здоров’ям.

"Вам треба лягати у військовій госпіталь", — підкреслив Корнійчук.

Надалі усе залежатиме від того, які документи військовий отримає у госпіталі.

"Якщо є вади зі здоров'ям, отримайте діагноз. Якщо він буде відповідати критеріям непридатності, звертайтесь у військову частину для звільнення", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про усі підстави для звільнення мобілізованих зі служби.

Додамо, ми повідомляли про те, які причини для звільнення з військової служби є чинними тільки для жінок.