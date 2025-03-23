Звільнення з армії за станом здоровʼя - покрокова інструкція

Звільнення із ЗСУ за станом здоров'я — інструкція
Військовослужбовець ЗСУ має право звільнитися з армії за станом здоров’я. Але для цього військовому треба лягти у військовий госпіталь і отримати відповідні документи, які підтвердять непридатність до військової служби.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Звільнення за станом здоров’я
До юристів звернувся військовослужбовець, який отримав на фронті кілька поранень та був виведений поза штат за станом здоров’я.
Військовий поцікавився, як він може звільнитися з військової служби, маючи таку підставу.
Юристи наголосили на тому, що такий варіант є можливим, але необхідно пройти відповідну процедуру.
Куди має звертатися військовий
Для початку, пояснив юрист Євген Корнійчук, потрібно задокументувати проблеми зі здоров’ям.
"Вам треба лягати у військовій госпіталь", — підкреслив Корнійчук.
Надалі усе залежатиме від того, які документи військовий отримає у госпіталі.
"Якщо є вади зі здоров'ям, отримайте діагноз. Якщо він буде відповідати критеріям непридатності, звертайтесь у військову частину для звільнення", — пояснив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про усі підстави для звільнення мобілізованих зі служби.
Додамо, ми повідомляли про те, які причини для звільнення з військової служби є чинними тільки для жінок.
Читайте Новини.LIVE!