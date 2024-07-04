Уволенный военнослужащий, какой статус он будет иметь по закону

Военные, возвращающиеся с фронта домой. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время военного положения военнослужащий имеет право на увольнение из Вооруженных сил Украины по определенным основаниям.

При этом, отметил Юрий Айвазян, по военному учету такой гражданин не исключается.

Какой статус получает уволенный военный

Юрист подчеркнул, что уволенный с военной службы гражданин получает статус резервиста.

Также он может быть мобилизован повторно.

Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Также юристы отмечали, что военнослужащего, уволенного из рядов Вооруженных сил Украины в особый период, могут мобилизовать повторно. При этом никаких сроков законодательство не содержит, поэтому теоретически такая повторная мобилизация возможна на следующий день после увольнения.