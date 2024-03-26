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Освобождение от мобилизации — с какими расстройствами психики не берут на войну

26 марта 2024 03:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Освобождение от мобилизации — с какими расстройствами психики не берут на войну
Мужчина в военной форме на приеме у врача. Фото: armyinform.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По закону есть ряд оснований для освобождения военнообязанных мужчин от мобилизации, определяющих их непригодность к военной службе. Среди таких — проблемы с психическим здоровьем. Известно, с какими расстройствами психики и поведения не призовут во время военного положения.

Об этом сообщает 24 Канал в понедельник, 25 марта.

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Согласно законодательству, граждане могут быть признаны непригодными к военной службе и исключены из военного учета только при наличии серьезных и стойких психических расстройств.

К таким расстройствам относятся:

  • все виды деменции;
  • расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ;
  • эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами;
  • невротические состояния, связанные со стрессом;
  • ангиотрофоневроз III-IV стадии;
  • резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций;
  • расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте;
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
  • расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
  • специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
  • глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Если психические расстройства не серьезны и не продолжаются долго, то мужчину могут признать ограниченно пригодным к военной службе и мобилизовать.

Однако напомним, что статус "ограниченно пригодный" в Украине был отменен, за соответствующий законопроект проголосовал парламент. Теперь, как только президент подпишет документ, мужчины с таким статусом должны пройти ВВК, чтобы получить новый. Известно, что будет, если этого не сделать.

Также мы писали, что еще в начале февраля 2024 года украинский парламент поддержал законопроект № 10449, вводящий изменения в процессы мобилизации. Депутаты до сих пор рассматривают внесенные правки в документ, однако уже известно, когда он будет готов ко второму чтению и когда вступит в силу.

закон
здоровье
психология
увольнение
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
війна
психика

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