Увольнение из ВСУ - нужно ли обращаться в ТЦК

Военный на вокзале. Фото: "Місто"

После освобождения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий должен обратиться в территориальный центр комплектования. Это нужно для того, чтобы встать на военный учет и находиться в резерве.

Об этом говорится в материале "Новини Pro".

Читайте также:

Медосмотр перед увольнением

В процессе увольнения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий может пройти медицинское обследование.

Это касается, прежде всего, контрактников, которые должны получить при освобождении характеристику для резерва.

Зачем экс-военному идти в ТЦК

После увольнения военнослужащий, неважно контрактник или мобилизованный, должен обязательно обратиться в территориальный центр комплектования.

Это нужно для того, чтобы освобожденный военный, остающийся военнообязанным, стал на военный учет.

Посетить ТЦК уволенный из рядов ВСУ гражданин должен в течение пяти дней после увольнения.

Напомним, что процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение может быть обжаловано в центральной ВЛК, а затем уже в судебном порядке.

Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.