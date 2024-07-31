Увольнение из ВСУ - нужно ли обращаться в ТЦК

Увольнение из рядов армии — куда обязательно должен обратиться солдат
После освобождения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий должен обратиться в территориальный центр комплектования. Это нужно для того, чтобы встать на военный учет и находиться в резерве.
Об этом говорится в материале "Новини Pro".
Медосмотр перед увольнением
В процессе увольнения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий может пройти медицинское обследование.
Это касается, прежде всего, контрактников, которые должны получить при освобождении характеристику для резерва.
Зачем экс-военному идти в ТЦК
После увольнения военнослужащий, неважно контрактник или мобилизованный, должен обязательно обратиться в территориальный центр комплектования.
Это нужно для того, чтобы освобожденный военный, остающийся военнообязанным, стал на военный учет.
Посетить ТЦК уволенный из рядов ВСУ гражданин должен в течение пяти дней после увольнения.
Напомним, что процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение может быть обжаловано в центральной ВЛК, а затем уже в судебном порядке.
Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.
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