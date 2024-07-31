Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Увольнение из рядов армии — куда обязательно должен обратиться солдат arrow

Увольнение из рядов армии — куда обязательно должен обратиться солдат

31 июля 2024 18:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение из ВСУ - нужно ли обращаться в ТЦК
Военный на вокзале. Фото: "Місто"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

После освобождения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий должен обратиться в территориальный центр комплектования. Это нужно для того, чтобы встать на военный учет и находиться в резерве.

Об этом говорится в материале "Новини Pro".

Читайте также:

Медосмотр перед увольнением

В процессе увольнения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий может пройти медицинское обследование.

Это касается, прежде всего, контрактников, которые должны получить при освобождении характеристику для резерва.

Зачем экс-военному идти в ТЦК

После увольнения военнослужащий, неважно контрактник или мобилизованный, должен обязательно обратиться в территориальный центр комплектования.

Это нужно для того, чтобы освобожденный военный, остающийся военнообязанным, стал на военный учет.

Посетить ТЦК уволенный из рядов ВСУ гражданин должен в течение пяти дней после увольнения.

Напомним, что процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение может быть обжаловано в центральной ВЛК, а затем уже в судебном порядке.

Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.

ВСУ увольнение военный учет ТЦК и СП военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом